Белоусов и Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата Москвы

15:33 07.04.2026

Накануне Дня сотрудников военных комиссариатов мэр Москвы Сергей Собянин показал министру обороны РФ Андрею Белоусову новое здание столичного военного комиссариата на улице Яблочкова. Там построен комплекс из трех зданий. В первом идет набор на контрактную службу, во втором на срочную службу по призыву, в третьем организован воинский учет всех военнослужащих.

«Ранее призыв на срочную службу занимал несколько дней. Теперь выстроена совершенно другая схема — все необходимые процедуры призывник проходит за пару часов. К тому же все больше юридических процедур, связанных с воинским учетом, проходит в многофункциональных центрах «Мои документы» или в электронном виде на портале mos.ru», - отметил мэр Сергей Собянин.

По словам главы города, дистанционно проводится первоначальная постановка школьников на воинский учет и предоставляется значительная часть отсрочек от призыва по состоянию здоровья и обучению. Посетителей принимают по принятым в столице стандартам флагманского центра «Мои документы», для них созданы комфортные условия. «В Москве на смену разрозненным и малоэффективным районным военкоматам пришел единый комплекс, оснащённый по последнему слову техники», - подчеркнул Собянин.

