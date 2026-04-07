НОВОСТИ

США нанесли удары более чем по 50 целям на иранском острове Харк — WSJ

16:00 07.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США нанесли удары по военным объектам на острове Харк у побережья Ирана, являющемся главным нефтеэкспортным узлом страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских официальных лиц.

По данным издания, удары были нанесены ранним утром во вторник по восточному времени США и затронули более 50 целей. Нефтяная инфраструктура острова при этом не пострадала.

