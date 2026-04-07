Комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением — Белоусов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту идет с опережением. Формирование новых подразделений идет согласно планам, при этом подготовке военнослужащих уделяется особое внимание, в том числе по части войск беспилотных систем, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Могу сказать только, что оно (комплектование ВС РФ военнослужащими по контракту — прим. ТАСС) идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения», — сказал Белоусов в ходе осмотра нового здания военного комиссариата Москвы на улице Яблочкова.