В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров — Собянин

17:02 07.04.2026

В больницах Москвы в пилотном режиме уже используются роботы-доставщики «Яндекса» для перевозки лекарств и образцов крови, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам тестирование помощников докторов идет в Городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова и Городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доставщики курсируют между корпусами больниц – они доставляют пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также отвозят лекарства из аптеки на территории больницы в нужное отделение. При этом они самостоятельно строят маршрут, объезжают препятствия и доставляют грузы в любую погоду.

До запуска проекта специалисты проработали все необходимые маршруты с точками остановок и расчетным временем доставки, сообщил Собянин. Сотрудники стационаров были обучены использованию роботов в работе и управляют доставкой с помощью смартфонов. «Главная цель нового проекта — ускорить логистику внутри больницы, что позволит медработникам уделять больше времени пациентам», - подчеркнул градоначальник.

