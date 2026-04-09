Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее время

19:05 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитского движения «Хезболлах» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

«В свете повторяющихся обращений Ливана я распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее возможное время. Переговоры будут сосредоточены на разоружении „Хезболлах“ и урегулировании отношений между Израилем и Ливаном», — заявил он.

«Израиль ценит сегодняшнее заявление премьер-министра Ливана о демилитаризации Бейрута», — добавил израильский премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

17:40 09.04.2026
Темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США с Ираном — МВФ
17:39 09.04.2026
Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире
17:12 09.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 солдат
17:00 09.04.2026
Иран требует от США разморозки иранских активов в течение двух недель — источник
16:32 09.04.2026
Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое моряков — Сальдо
16:12 09.04.2026
Еврокомиссия перед выборами обвинила Венгрию в подрыве безопасности ЕС
16:00 09.04.2026
Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
15:32 09.04.2026
В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
15:12 09.04.2026
Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
15:00 09.04.2026
Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти
