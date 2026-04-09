Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее время
19:05 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитского движения «Хезболлах» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».
«В свете повторяющихся обращений Ливана я распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее возможное время. Переговоры будут сосредоточены на разоружении „Хезболлах“ и урегулировании отношений между Израилем и Ливаном», — заявил он.
«Израиль ценит сегодняшнее заявление премьер-министра Ливана о демилитаризации Бейрута», — добавил израильский премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.
