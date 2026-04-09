ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 солдат
17:12 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 255 военных, следует из данных Минобороны РФ.
В зоне группировки «Север» противник потерял более 195 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 175 и более 325 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 315 солдат в зоне группировки «Восток» и до 55 в зоне ответственности группировки «Днепр».
