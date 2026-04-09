Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная станция, разрабатываемая учеными РФ, должна начать работу на Луне к 2036 году. Об этом на Российском космическом форуме заявил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

«К 2036 году мы совместно с Роскосмосом, — он является основным заказчиком этих работ, — должны разработать лунную программу, программу доставки, размещения на Луне и запуска. То есть к 2036 году такая установка должна заработать на Луне», — сказал Благов.