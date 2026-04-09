Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
16:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомная станция, разрабатываемая учеными РФ, должна начать работу на Луне к 2036 году. Об этом на Российском космическом форуме заявил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.
«К 2036 году мы совместно с Роскосмосом, — он является основным заказчиком этих работ, — должны разработать лунную программу, программу доставки, размещения на Луне и запуска. То есть к 2036 году такая установка должна заработать на Луне», — сказал Благов.
НОВОСТИ
- 15:32 09.04.2026
- В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
- 15:12 09.04.2026
- Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
- 15:00 09.04.2026
- Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти
- 14:32 09.04.2026
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ
- 14:12 09.04.2026
- Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским и запретил его на территории РФ
- 14:00 09.04.2026
- РФ будет защищать свои интересы на фоне случаев пиратства — Песков
- 13:32 09.04.2026
- Пашинян сообщил о договоренности с Путиным провести встречу на высоком уровне в июне
- 13:12 09.04.2026
- Италия выразила несогласие с военной операцией США и Израиля против Ирана — Мелони
- 13:02 09.04.2026
- Около 60 детсадов и школ планируется открыть в Москве в 2026 году — Собянин
- 13:00 09.04.2026
- Победителей в тарифных войнах не бывает — МИД КНР об угрозе Трампа по пошлинам из-за Ирана
