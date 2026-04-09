Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3 тыс. человек погибли по всему Ирану за время вооруженной агрессии США и Израиля против исламской республики. Об этом сообщил глава Организации судебной медицины страны Аббас Масджади.

«Мы передали [семьям] более 3 000 погибших в результате атак противника по всей стране. Около 40% тел невозможно было опознать, однако с использованием возможностей и ресурсов судебно-медицинской организации они были идентифицированы и переданы семьям погибших», — сказал он в интервью агентству Mizan.