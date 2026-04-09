Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти

15:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3 тыс. человек погибли по всему Ирану за время вооруженной агрессии США и Израиля против исламской республики. Об этом сообщил глава Организации судебной медицины страны Аббас Масджади.

«Мы передали [семьям] более 3 000 погибших в результате атак противника по всей стране. Около 40% тел невозможно было опознать, однако с использованием возможностей и ресурсов судебно-медицинской организации они были идентифицированы и переданы семьям погибших», — сказал он в интервью агентству Mizan.

16:00 09.04.2026
Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
0
24
15:32 09.04.2026
В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
0
108
15:12 09.04.2026
Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
0
141
14:32 09.04.2026
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ
0
223
14:12 09.04.2026
Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским и запретил его на территории РФ
0
212
14:00 09.04.2026
РФ будет защищать свои интересы на фоне случаев пиратства — Песков
0
261
13:32 09.04.2026
Пашинян сообщил о договоренности с Путиным провести встречу на высоком уровне в июне
0
296
13:12 09.04.2026
Италия выразила несогласие с военной операцией США и Израиля против Ирана — Мелони
0
302
13:02 09.04.2026
Около 60 детсадов и школ планируется открыть в Москве в 2026 году — Собянин
0
275
13:00 09.04.2026
Победителей в тарифных войнах не бывает — МИД КНР об угрозе Трампа по пошлинам из-за Ирана
0
305

