Победителей в тарифных войнах не бывает — МИД КНР об угрозе Трампа по пошлинам из-за Ирана

13:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победителей в тарифных войнах быть не может. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о введении тарифов против стран, которые поставляют оружие Ирану.

«Позиция Китая очень четкая. В тарифных войнах не может быть победителей», — сказала дипломат.

