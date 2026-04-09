Попытка вторжения в Иран станет для США самоубийством — нидерландский политолог

12:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка начать полномасштабную наземную операцию в Иране стала бы для США самоубийством. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

«США рассматривали сценарий наземной операции в Иране еще в 1990-е годы, и тогда все их расчеты показывали, что Иран победил бы в такой войне. По той же причине военное руководство в США не поддерживает вторжение и сейчас, так как оно стало бы самоубийством для Вашингтона», — заявил он. По оценке эксперта, сценарии ограниченных действий и наращивания военных ресурсов остаются более реалистичными, чем переход к масштабной наземной кампании.

НОВОСТИ

12:32 09.04.2026
Число оснований для выдворения мигрантов будет удвоено — Володин
0
90
12:20 09.04.2026
США требуют от союзников по НАТО конкретные планы по Ормузскому проливу — Bloomberg
0
113
12:05 09.04.2026
ЕК предупредила страны ЕС о грядущем стагфляционном шоке, вопреки перемирию Ирана и США
0
140
11:32 09.04.2026
Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным
0
208
11:20 09.04.2026
Половина испанцев считает США угрозой для Европы — Politico
0
215
11:05 09.04.2026
Удары Израиля по Ливану могут привести к срыву прекращения огня США и Ираном — Politico
0
233
11:00 09.04.2026
Большинство россиян ждут, что достойную старость им обеспечит государство — СМИ
0
242
10:45 09.04.2026
Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию
0
231
10:32 09.04.2026
США и Израиль за время перемирия с Ираном пополнят запас истребителей — эксперт
0
261
10:20 09.04.2026
Средняя зарплата по России выросла за 5 лет почти в два раза - статистика
0
271

