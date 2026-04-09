Попытка вторжения в Иран станет для США самоубийством — нидерландский политолог

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка начать полномасштабную наземную операцию в Иране стала бы для США самоубийством. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

«США рассматривали сценарий наземной операции в Иране еще в 1990-е годы, и тогда все их расчеты показывали, что Иран победил бы в такой войне. По той же причине военное руководство в США не поддерживает вторжение и сейчас, так как оно стало бы самоубийством для Вашингтона», — заявил он. По оценке эксперта, сценарии ограниченных действий и наращивания военных ресурсов остаются более реалистичными, чем переход к масштабной наземной кампании.