Число оснований для выдворения мигрантов будет удвоено — Володин
12:32 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Госдумы 13 апреля приступит к рассмотрению законопроекта, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять из РФ за ряд правонарушений. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«В понедельник Совет Государственной думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан. <…> Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, — с 22 статей КоАП до 43», — написал Володин в своем канале в Max.
Законопроект был внесен правительством РФ в марте. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ предусматривает, что сразу в нескольких статьях кодекса появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ.
Законопроектом также предлагается повысить штрафы за отдельные правонарушения. Наказания будут ужесточены в том числе за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания, незаконную работу иностранцев в России и незаконный прием мигрантов на работу.
«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — отметил Володин. Он добавил, что с 2024 года Госдумой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из них 18 инициированы депутатами. «Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», — заключил председатель Госдумы.
НОВОСТИ
- 12:20 09.04.2026
- США требуют от союзников по НАТО конкретные планы по Ормузскому проливу — Bloomberg
- 12:05 09.04.2026
- ЕК предупредила страны ЕС о грядущем стагфляционном шоке, вопреки перемирию Ирана и США
- 12:00 09.04.2026
- Попытка вторжения в Иран станет для США самоубийством — нидерландский политолог
- 11:32 09.04.2026
- Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным
- 11:20 09.04.2026
- Половина испанцев считает США угрозой для Европы — Politico
- 11:05 09.04.2026
- Удары Израиля по Ливану могут привести к срыву прекращения огня США и Ираном — Politico
- 11:00 09.04.2026
- Большинство россиян ждут, что достойную старость им обеспечит государство — СМИ
- 10:45 09.04.2026
- Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию
- 10:32 09.04.2026
- США и Израиль за время перемирия с Ираном пополнят запас истребителей — эксперт
- 10:20 09.04.2026
- Средняя зарплата по России выросла за 5 лет почти в два раза - статистика
