США требуют от союзников по НАТО конкретные планы по Ормузскому проливу — Bloomberg
12:20 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон просит от союзников по НАТО в течение нескольких дней представить конкретные планы относительно того, как они намерены обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в альянсе.
Ряд европейских союзников США после объявления перемирия выразил готовность обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Вашингтон хочет, чтобы они взяли на себя конкретные обязательства в этой связи. Просьба была озвучена на переговорах с представителями альянса в Белом доме, который накануне с визитом посетил генсек НАТО Марк Рютте. Также вопрос обсуждался на встречах с чиновниками НАТО в Пентагоне и Госдепе, пишет агентство. Официальные представители как Белого дома, так и обоих министерств не ответили на запросы журналистов о комментарии.
Даже после объявления перемирия Иран и Израиль продолжили наносить удары, а проход по Ормузскому проливу «фактически остается закрытым», пишет агентство. На этом фоне возникают вопросы о том, смогут ли союзники США оперативно предоставить Вашингтону запрашиваемые планы и считают ли они отведенный на это срок реалистичным, отмечается в материале.
