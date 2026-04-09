Удары Израиля по Ливану могут привести к срыву прекращения огня США и Ираном — Politico
11:05 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Израиля, нанесшего удары по Ливану, могут быть намеренно направлены на срыв перемирия между США и Ираном. Такое мнение, как сообщает издание Politico, выразил один из представителей стран ЕС.
«Эта ситуация была предсказуема», — отметил другой чиновник ЕС, комментируя нанесение ударов по Ливану. Еще один собеседник издания отметил, что Брюссель наряду с международными партнерами должен активнее высказываться по поводу Ливана и добиваться возобновления переговоров. «Кажется, что Ливану уделяется недостаточно внимания, наблюдается определенное безразличие», — приводит его слова Politico.
