Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке.

«Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах», — сказал он в интервью итальянской радиостанции RAI.

Зеленский также сообщил о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке. «Поэтому переговоры в трехстороннем формате с Россией были отложены, но будут возобновлены», — сказал он.