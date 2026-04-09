Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным
11:32 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке.
«Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах», — сказал он в интервью итальянской радиостанции RAI.
Зеленский также сообщил о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке. «Поэтому переговоры в трехстороннем формате с Россией были отложены, но будут возобновлены», — сказал он.
