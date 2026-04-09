Половина испанцев считает США угрозой для Европы — Politico
11:20 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чуть более половины жителей Испании считают Соединенные Штаты угрозой для Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного европейским изданием Politico среди граждан шести стран ЕС.
Согласно данным исследования, 51% испанцев считает США угрозой, а 16% — конкурентом для Европы. Партнером Вашингтон назвали лишь 13% опрошенных жителей Испании, а близким союзником — 17%. Мнение относительно американской угрозы разделяют 46% итальянцев, 42% бельгийцев, 37% французов, 30% немцев и 13% поляков.
Респонденты из Испании также оказались наиболее заинтересованными в расширении автономии Европы — в поддержку этой концепции высказались 94% испанцев. Среди всех респондентов за более независимую Европу высказались 87%. Politico отмечает, что это отражает обеспокоенность европейцев уязвимостью перед решениями, принимаемыми другими крупными державами.
