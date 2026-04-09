0
0
72
НОВОСТИ

Большинство россиян ждут, что достойную старость им обеспечит государство — СМИ

11:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян уверены, что ответственность за их будущую пенсию должно нести государство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на мартовское исследование Финансового университета.

При этом, по данным исследования, почти треть россиян (32%) признались, что просто не имеют свободных средств для личных накоплений. Еще одним фактором такого мнения газета называет недоверие к системе долгосрочных сбережений и негосударственным институтам.

Меньше всего граждане, как отмечается в исследовании, готовы доверять свои средства негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям. Индекс доверия к НПФ составил минус 18 пунктов, к страховщикам — минус 12,2 пункта. В то же время наиболее надежными россияне считают государственные и корпоративные механизмы — Соцфонд РФ и пенсионные программы работодателей.

Среди причин недоверия исследователи называют риски неопределенности при долгосрочном накоплении средств, а именно: опасения изменения правил, обесценивания средств, возможную низкую прибавку к будущей пенсии и недостаточную продолжительность жизни. Часть респондентов также считает, что задумываться о накоплениях пока рано.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку