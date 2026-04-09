Иран обязал суда, проходящие через Ормузский пролив, следовать альтернативными маршрутами

10:05 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские военно-морские силы объявили о необходимости для всех судов, планирующих пересечь Ормузский пролив, следовать двумя альтернативными путями, предложенными Тегераном, с целью исключения возможности столкновения с минами. Соответствующее предписание опубликовали ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

«В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения», — указывается в заявлении. Отмечается, что такое решение принято «с целью соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами».

В предписании КСИР представлены два альтернативных маршрута через Ормузский пролив из Персидского залива и обратно. Оба пролегают через акваторию острова Ларак.

