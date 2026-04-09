США могут «наказать» отдельных союзников по НАТО из-за их позиции по войне с Ираном — WSJ

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают план по «наказанию» ряда стран НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не оказали поддержки американским властям в военной операции против Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По сведениям издания, в списке предложений по данному вопросу числится вывод американских войск из ряда государств альянса. Помимо этого, план может также включать закрытие базы США в одной из стран НАТО, вероятно, в Испании или Германии.

Одновременно с этим США могут усилить свое военное присутствие в таких странах как Польша, Румыния, Литва и Греция, пишет WSJ.