Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве готовится возобновить работу
22:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный аэропорт Бен-Гурион, как ожидается, полностью возобновит свою работу в ночь на 9 апреля. Об этом сообщило Управление аэропортов Израиля.
«В соответствии с указаниями министра транспорта [Израиля Мири Регев] и в условиях прекращения огня [с Ираном] Управление аэропортов и Управление гражданской авиации работают над полным возобновлением работы аэропорта Бен-Гурион начиная с полуночи (00:00 9 апреля, время совпадает с московским — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 23:10 08.04.2026
- Если Иран не откроет Ормузский пролив, США не будут соблюдать соглашение о прекращении огня - Вэнс
- 21:30 08.04.2026
- С 9 апреля в Израиле отменяются все ограничения для населения страны, кроме северных районов
- 21:10 08.04.2026
- В столице Пакистана в воскресенье пройдет встреча представителей США и Ирана – Белый дом
- 20:35 08.04.2026
- Минфин, предварительно, назвал размер дефицита федерального бюджета РФ за 1-й квартал, 2026
- 19:35 08.04.2026
- Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство, но по согласованию
- 19:17 08.04.2026
- Кронпринцесса Нидерландов Амалия пошла служить в Королевские военно-воздушные силы
- 17:40 08.04.2026
- Иран намерен взимать с танкеров $1 за баррель нефти за проход через Ормузский пролив — FT
- 17:12 08.04.2026
- С Украины вывезли до $10 млн через Румынию на взятки европейским чиновникам — силовики РФ
- 17:00 08.04.2026
- Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
- 16:43 08.04.2026
- Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве
