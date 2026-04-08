Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве готовится возобновить работу

22:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт Бен-Гурион, как ожидается, полностью возобновит свою работу в ночь на 9 апреля. Об этом сообщило Управление аэропортов Израиля.

«В соответствии с указаниями министра транспорта [Израиля Мири Регев] и в условиях прекращения огня [с Ираном] Управление аэропортов и Управление гражданской авиации работают над полным возобновлением работы аэропорта Бен-Гурион начиная с полуночи (00:00 9 апреля, время совпадает с московским — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.