НОВОСТИ

С Украины вывезли до $10 млн через Румынию на взятки европейским чиновникам — силовики РФ

17:12 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма в $8-10 млн была вывезена с Украины в Европу через аэропорт в Бухаресте. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, эти средства пошли на взятки европейским чиновникам.

«Исходя из утечки румынских пограничных протоколов, видно, что десятки граждан Украины перевозили огромные суммы недокументированных наличных денег на рейсах из аэропорта Бухареста. Общая сумма видимых наличных денег составляет $8-10 млн только за несколько дней в феврале 2025 года. Этот „черный нал“ вывозился с Украины именно как взятки для европейских чиновников», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в том числе за счет этих средства киевскому режиму удается до сих пор заручаться европейской поддержкой.

