Минфин, предварительно, назвал размер дефицита федерального бюджета РФ за 1-й квартал, 2026

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, за январь — март 2026 года составил 4,6 трлн рублей, что на 2,6 трлн рублей выше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — марте 2026 года составил 8 309 млрд рублей, что на 8,2% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года», — говорится в сообщении. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 17% и составил 12,9 трлн рублей.