Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст свой обогащенный уран Соединенным Штатам, либо Вашингтон сам силой вывезет эти ядерные материалы.

«И они либо передадут это (обогащенный уран — прим. ТАСС) нам, что было изложено [американским] президентом [Дональдом Трампом], отдадут нам добровольно, мы получим это. Или мы вывезем это, если нам придется сделать что-то самим», — сказал военный министр США Пит Хегсет на пресс-конференции, комментируя вопрос об имеющемся у Ирана обогащенном уране.