Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство, но по согласованию

19:35 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бахрейн впервые с 28 февраля открыл свое воздушное пространство для полетов самолетов гражданской авиации, но исключительно по предварительному согласованию. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Бахрейна открылось, но все рейсы, как следующие в местные аэропорты, так и транзитные, подлежат предварительному согласованию и одобрению со стороны управления гражданской авиации страны», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что полеты в небе Бахрейна прекратились в первой половине дня 28 февраля в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. По словам источника, несоблюдение требования предварительного согласования может привести к отказу во входе в воздушное пространство. «Данный порядок действует до конца суток 8 июля», — уточнил собеседник агентства.

