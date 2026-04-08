Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве

16:43 08.04.2026

Новый Конноспортивный комплекс Центрального Московского ипподрома, где сейчас идет масштабный процесс реконструкции, включили в число инвестиционных приоритетных проектов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство конноспортивного комплекса будет частью модернизации ипподрома. В результате этот объект станет одним из лучших ипподромов в мире.

«Инвестор вложит в комплекс около 11,35 млрд рублей, - сообщил глава города. - Будут возведены три крытых манежа, открытый плац, левады, а также конюшни с современной инфраструктурой».

Как отмечает градоначальник, появление нового объекта позволит создать 80 новых рабочих мест. При этом статус инвестиционного приоритетного проекта позволит инвестору, взявшемуся за модернизацию, обнулить ставку налога на имущество.

Как уже сообщала «Независимая газета», ключевые задачи реконструкции Центрального Московского ипподрома - сохранение и возвращение исторического облика ипподрому, основанному в 1834 году. Сейчас реставраторы восстанавливают историческое здание, его отделку, скульптуры. Параллельно идет создание новой инженерной инфраструктуры для того, чтобы ипподром соответствовал современным требованиям, которые предъявляются к подобным объектам.

17:00 08.04.2026
Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
0
40
16:32 08.04.2026
Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP
0
109
16:12 08.04.2026
Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии
0
151
16:05 08.04.2026
Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном
0
152
16:00 08.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 110 солдат
0
161
15:32 08.04.2026
Кремль ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине — Песков
0
217
15:12 08.04.2026
США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван — Press TV
0
263
15:10 08.04.2026
СберПрайм Зеленый Марафон пройдет 30 мая в 60 городах России
0
226
15:00 08.04.2026
Набиуллина уверена, что ИИ не оставит без работы много людей
0
233
14:32 08.04.2026
В ФРГ способны за месяц получить достаточно плутония для ядерного устройства — СВР
0
305

