Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве

Новый Конноспортивный комплекс Центрального Московского ипподрома, где сейчас идет масштабный процесс реконструкции, включили в число инвестиционных приоритетных проектов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство конноспортивного комплекса будет частью модернизации ипподрома. В результате этот объект станет одним из лучших ипподромов в мире.

«Инвестор вложит в комплекс около 11,35 млрд рублей, - сообщил глава города. - Будут возведены три крытых манежа, открытый плац, левады, а также конюшни с современной инфраструктурой».

Как отмечает градоначальник, появление нового объекта позволит создать 80 новых рабочих мест. При этом статус инвестиционного приоритетного проекта позволит инвестору, взявшемуся за модернизацию, обнулить ставку налога на имущество.

Как уже сообщала «Независимая газета», ключевые задачи реконструкции Центрального Московского ипподрома - сохранение и возвращение исторического облика ипподрому, основанному в 1834 году. Сейчас реставраторы восстанавливают историческое здание, его отделку, скульптуры. Параллельно идет создание новой инженерной инфраструктуры для того, чтобы ипподром соответствовал современным требованиям, которые предъявляются к подобным объектам.