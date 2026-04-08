НОВОСТИ

С 9 апреля в Израиле отменяются все ограничения для населения страны, кроме северных районов

21:30 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля в свете наступившего прекращения огня между США и Ираном объявила об отмене с 9 апреля почти всех ограничений для населения страны, введенных 28 февраля, когда началась конфронтация с исламской республикой.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, после оценки ситуации было принято решение, что с утра 9 апреля в большинстве районов страны будут разрешены любые виды деятельности без ограничений, включая учебу. Послабления не затронут северные районы Израиля у границы с Ливаном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку