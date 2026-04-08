0
0
52
НОВОСТИ

Кронпринцесса Нидерландов Амалия пошла служить в Королевские военно-воздушные силы

19:17 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кронпринцесса нидерландского королевства Амалия приступила к службе. Министерство обороны страны заявило, что она приступила к службе Королевских военно-воздушных сил в звании капрала в качестве военного стажера-резервиста. Ранее она была стажером в аппарате Минобороны в Гааге, а также получила навыки обращения с оружием и навигации. Родители кронпринцессы король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима также проходили военную службу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку