Иран намерен взимать с танкеров $1 за баррель нефти за проход через Ормузский пролив — FT
17:40 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана намерены брать за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив по $1 за баррель, а также иметь возможность досматривать любое судно. Об этом сообщил газете Financial Times (FT) представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хосейни, уточнив, что плата будет взиматься в биткойнах.
«Ирану необходимо контролировать, что перевозится через пролив, чтобы эти две недели [режима прекращения огня] не были использованы для перевозки оружия», — сказал Хосейни. Он заверил, что проходить может любое судно, но предупредил, что проверка «займет время».
Хосейни заявил, что каждый танкер должен отправить властям электронное письмо с информацией о своем грузе, после чего Иран уведомит их о размере пошлины, подлежащей оплате в криптовалюте. Он отметил, что тариф составляет $1 за баррель, а пустые танкеры могут проходить свободно.
«Как только письмо получено и Иран завершит оценку, судам будет даваться несколько секунд на оплату в биткойнах, что гарантирует невозможность ее отслеживания или конфискации из-за санкций», — пояснил Хосейни.
Он предупредил, что «любые суда, которые попробуют пройти без разрешения, будут уничтожены».
Для перевозки нефти через Ормузский пролив в основном используются крупные танкеры, способные взять на борт 1,5 — 2 млн баррелей нефти.
