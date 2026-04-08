0
0
0
НОВОСТИ

Иран намерен взимать с танкеров $1 за баррель нефти за проход через Ормузский пролив — FT

17:40 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана намерены брать за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив по $1 за баррель, а также иметь возможность досматривать любое судно. Об этом сообщил газете Financial Times (FT) представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хосейни, уточнив, что плата будет взиматься в биткойнах.

«Ирану необходимо контролировать, что перевозится через пролив, чтобы эти две недели [режима прекращения огня] не были использованы для перевозки оружия», — сказал Хосейни. Он заверил, что проходить может любое судно, но предупредил, что проверка «займет время».

Хосейни заявил, что каждый танкер должен отправить властям электронное письмо с информацией о своем грузе, после чего Иран уведомит их о размере пошлины, подлежащей оплате в криптовалюте. Он отметил, что тариф составляет $1 за баррель, а пустые танкеры могут проходить свободно.

«Как только письмо получено и Иран завершит оценку, судам будет даваться несколько секунд на оплату в биткойнах, что гарантирует невозможность ее отслеживания или конфискации из-за санкций», — пояснил Хосейни.

Он предупредил, что «любые суда, которые попробуют пройти без разрешения, будут уничтожены».

Для перевозки нефти через Ормузский пролив в основном используются крупные танкеры, способные взять на борт 1,5 — 2 млн баррелей нефти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 08.04.2026
С Украины вывезли до $10 млн через Румынию на взятки европейским чиновникам — силовики РФ
0
193
17:00 08.04.2026
Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
0
211
16:43 08.04.2026
Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве
0
206
16:32 08.04.2026
Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP
0
230
16:12 08.04.2026
Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии
0
280
16:05 08.04.2026
Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном
0
268
16:00 08.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 110 солдат
0
255
15:32 08.04.2026
Кремль ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине — Песков
0
316
15:12 08.04.2026
США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван — Press TV
0
354
15:10 08.04.2026
СберПрайм Зеленый Марафон пройдет 30 мая в 60 городах России
0
305

Возврат к списку