В столице Пакистана в воскресенье пройдет встреча представителей США и Ирана – Белый дом

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять главы вашингтонской администрации, предприниматель Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана для проведения в предстоящие выходные дни переговоров с делегацией Ирана. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я могу объявить, что президент [США Дональд Трамп] направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и господином Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные», — сказала она. «Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. И мы ждем проведения этих личных встреч», — добавила Ливитт.