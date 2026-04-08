0
0
70
НОВОСТИ

В столице Пакистана в воскресенье пройдет встреча представителей США и Ирана – Белый дом

21:10 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять главы вашингтонской администрации, предприниматель Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана для проведения в предстоящие выходные дни переговоров с делегацией Ирана. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я могу объявить, что президент [США Дональд Трамп] направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и господином Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные», — сказала она. «Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. И мы ждем проведения этих личных встреч», — добавила Ливитт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку