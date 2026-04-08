В столице Пакистана в воскресенье пройдет встреча представителей США и Ирана – Белый дом
21:10 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять главы вашингтонской администрации, предприниматель Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана для проведения в предстоящие выходные дни переговоров с делегацией Ирана. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Я могу объявить, что президент [США Дональд Трамп] направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и господином Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные», — сказала она. «Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. И мы ждем проведения этих личных встреч», — добавила Ливитт.
- 21:30 08.04.2026
- С 9 апреля в Израиле отменяются все ограничения для населения страны, кроме северных районов
- 20:35 08.04.2026
- Минфин, предварительно, назвал размер дефицита федерального бюджета РФ за 1-й квартал, 2026
- 19:35 08.04.2026
- Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство, но по согласованию
- 19:17 08.04.2026
- Кронпринцесса Нидерландов Амалия пошла служить в Королевские военно-воздушные силы
- 17:40 08.04.2026
- Иран намерен взимать с танкеров $1 за баррель нефти за проход через Ормузский пролив — FT
- 17:12 08.04.2026
- С Украины вывезли до $10 млн через Румынию на взятки европейским чиновникам — силовики РФ
- 17:00 08.04.2026
- Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
- 16:43 08.04.2026
- Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве
- 16:32 08.04.2026
- Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP
- 16:12 08.04.2026
- Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии
