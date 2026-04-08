Если Иран не откроет Ормузский пролив, США не будут соблюдать соглашение о прекращении огня - Вэнс

23:10 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Иран не откроет Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами перед вылетом из Будапешта.

«Мы считаем, что имеются признаки того, что пролив открывается», — отметил Вэнс, отвечая на вопрос о сроках открытия Ормузского пролива. «Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что мы договорились о прекращении огня, о переговорах. Мы готовы на это, а они со своей стороны должны открыть пролив. Если этого не произойдет, если Иран не будет соблюдать свою часть договоренностей, президент не будет придерживаться своей части договоренностей», — заявил вице-президент США.

