ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 110 солдат
16:00 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО около 1 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 170 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 165 и свыше 335 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 200 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».
