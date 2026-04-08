ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 110 солдат

16:00 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО около 1 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 170 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 165 и свыше 335 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 200 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

НОВОСТИ

17:00 08.04.2026
Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
0
40
16:43 08.04.2026
Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве
0
87
16:32 08.04.2026
Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP
0
109
16:12 08.04.2026
Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии
0
151
16:05 08.04.2026
Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном
0
152
15:32 08.04.2026
Кремль ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине — Песков
0
217
15:12 08.04.2026
США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван — Press TV
0
263
15:10 08.04.2026
СберПрайм Зеленый Марафон пройдет 30 мая в 60 городах России
0
226
15:00 08.04.2026
Набиуллина уверена, что ИИ не оставит без работы много людей
0
233
14:32 08.04.2026
В ФРГ способны за месяц получить достаточно плутония для ядерного устройства — СВР
0
305

