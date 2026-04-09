За ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря сбиты 69 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 69 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 апреля текущего года до 07:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — сказали там.