Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Краснодарский край

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина погиб в результате атаки беспилотников в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков БПЛА он находился на балконе многоэтажки, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Администрация района окажет семье всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.