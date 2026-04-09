НОВОСТИ

Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Краснодарский край

09:20 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина погиб в результате атаки беспилотников в поселке Саук-Дере Краснодарского края. Во время падения обломков БПЛА он находился на балконе многоэтажки, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший. В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Администрация района окажет семье всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

НОВОСТИ

09:32 09.04.2026
США могут «наказать» отдельных союзников по НАТО из-за их позиции по войне с Ираном — WSJ
0
84
09:05 09.04.2026
ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения — президент
0
146
09:00 09.04.2026
За ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря сбиты 69 украинских БПЛА
0
143
23:10 08.04.2026
Если Иран не откроет Ормузский пролив, США не будут соблюдать соглашение о прекращении огня - Вэнс
0
700
22:32 08.04.2026
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве готовится возобновить работу
0
701
21:30 08.04.2026
С 9 апреля в Израиле отменяются все ограничения для населения страны, кроме северных районов
0
855
21:10 08.04.2026
В столице Пакистана в воскресенье пройдет встреча представителей США и Ирана – Белый дом
0
884
20:35 08.04.2026
Минфин, предварительно, назвал размер дефицита федерального бюджета РФ за 1-й квартал, 2026
0
837
19:35 08.04.2026
Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство, но по согласованию
0
840
19:17 08.04.2026
Кронпринцесса Нидерландов Амалия пошла служить в Королевские военно-воздушные силы
0
825

