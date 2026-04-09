Штраф за превышение скорости на электросамокате может составить до 5 тыс. руб. — сенатор

Законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах может быть принят в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС один из авторов инициативы, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Штрафы должны быть существенными. Превышение скорости — 5 тыс. рублей. Езда в нетрезвом виде на самокате — 30 тыс. рублей», — сказал сенатор.

Он напомнил, что проект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2024 году, сейчас он дорабатывается ко второму чтению. Шейкин выразил надежду, что после консультаций с Минтрансом и Госдумой в этом году «поправки будут приняты».

Парламентарий добавил, что звучали предложения и о значительных санкциях за езду вдвоем на самокате. «Это сейчас как раз обсуждается, потому что штрафы должны быть такими, которые научат наших граждан все-таки исполнять установленные правила», — подытожил Шейкин.

При этом сенатор подчеркнул, что за последние два года сами кикшеринговые сервисы проделали большую работу для борьбы с нарушителями. Так, у самокатов всех компаний уже есть номерные знаки, которые позволяют идентифицировать пользователей и штрафовать их за нарушения.

Шейкин также напомнил, что в Москве сотрудники ГАИ периодически устраивают рейды по проверке водителей самокатов. «На этих рейдах [самокатчики] как раз уже вживую останавливаются, досматриваются и при нарушении правил [им] выписываются штрафы», — добавил сенатор.