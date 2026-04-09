Штраф за превышение скорости на электросамокате может составить до 5 тыс. руб. — сенатор
10:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах может быть принят в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС один из авторов инициативы, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Штрафы должны быть существенными. Превышение скорости — 5 тыс. рублей. Езда в нетрезвом виде на самокате — 30 тыс. рублей», — сказал сенатор.
Он напомнил, что проект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2024 году, сейчас он дорабатывается ко второму чтению. Шейкин выразил надежду, что после консультаций с Минтрансом и Госдумой в этом году «поправки будут приняты».
Парламентарий добавил, что звучали предложения и о значительных санкциях за езду вдвоем на самокате. «Это сейчас как раз обсуждается, потому что штрафы должны быть такими, которые научат наших граждан все-таки исполнять установленные правила», — подытожил Шейкин.
При этом сенатор подчеркнул, что за последние два года сами кикшеринговые сервисы проделали большую работу для борьбы с нарушителями. Так, у самокатов всех компаний уже есть номерные знаки, которые позволяют идентифицировать пользователей и штрафовать их за нарушения.
Шейкин также напомнил, что в Москве сотрудники ГАИ периодически устраивают рейды по проверке водителей самокатов. «На этих рейдах [самокатчики] как раз уже вживую останавливаются, досматриваются и при нарушении правил [им] выписываются штрафы», — добавил сенатор.
НОВОСТИ
- 11:20 09.04.2026
- Половина испанцев считает США угрозой для Европы — Politico
- 11:05 09.04.2026
- Удары Израиля по Ливану могут привести к срыву прекращения огня США и Ираном — Politico
- 11:00 09.04.2026
- Большинство россиян ждут, что достойную старость им обеспечит государство — СМИ
- 10:45 09.04.2026
- Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию
- 10:32 09.04.2026
- США и Израиль за время перемирия с Ираном пополнят запас истребителей — эксперт
- 10:20 09.04.2026
- Средняя зарплата по России выросла за 5 лет почти в два раза - статистика
- 10:05 09.04.2026
- Иран обязал суда, проходящие через Ормузский пролив, следовать альтернативными маршрутами
- 09:32 09.04.2026
- США могут «наказать» отдельных союзников по НАТО из-за их позиции по войне с Ираном — WSJ
- 09:20 09.04.2026
- Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Краснодарский край
- 09:05 09.04.2026
- ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения — президент
