Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию
10:45 09.04.2026
В Москве в программах повышения квалификации ежегодно участвуют 70% всех врачей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сердцем системы повышения квалификации стал открытый в 2021 году Кадровый центр Департамента здравоохранения, координирующий работу десятков учебных центров и ординатур.
"Это площадка мирового уровня, не имеющая аналогов в России, - считает мэр. - На площади более 4000 кв. м сосредоточено свыше 1100 единиц высокотехнологичного оборудования: от манекенов до сложнейших симуляторов. Здесь врачам доступно более 170 тренингов и 70 программ повышения квалификации: от узкопрофильных курсов по онкологии до развития управленческих навыков и этики общения с пациентами".
По словам градоначальника, в 2025 году в Кадровом центре были обучены более 50 тыс. специалистов.
Также медики повышают свой уровень в медицинском симуляционном центре ММНКЦ им. С.П. Боткина, где предлагают более 300 программ по 60 направлениям медицины. Там с 2015 года были подготовлены более 135 тыс. медиков.
Специалистам хирургического профиля помогает повышать квалификацию Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий на базе ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова. Там практические навыки отрабатывают в учебной операционной, созданной по образцу уникальных операционных Московского спинального центра. Ежегодно, в Тренинг-центре обучаются более 450 специалистов по 20 специализированным программам.
