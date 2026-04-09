ЕК предупредила страны ЕС о грядущем стагфляционном шоке, вопреки перемирию Ирана и США
12:05 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил, что страны Евросоюза столкнутся со «стагфляционным шоком», несмотря на перемирие между США и Ираном.
Как он отметил в комментарии газете Financial Times, прогноз роста экономики ЕС на фоне стагфляции — высокой инфляции, сопровождающейся низкими темами роста ВВП и безработицей, — будет пересмотрен в сторону понижения. «Очевидно, что нас ожидает стагфляционный шок», — сказал Домбровскис. Он пояснил, что перемирие облегчит энергетический кризис, но экономические последствия войны в мире «по-прежнему остаются в области высокой неопределенности».
Обновленный прогноз роста экономики ЕС будет представлен в мае. До начала операции США и Израиля против Ирана ЕК прогнозировала рост ВВП в 2026 году на 1,4%, инфляция прогнозировалась на уровне 2%. Последние подсчеты показывают, что если цены на энергоносители вернутся к довоенным уровням к концу 2026 года, то рост ВВП будет максимум на 0,4 п. п. ниже текущего прогноза. Если же цены на нефть и газ сохранятся на высоком уровне дольше, то в текущем году экономика блока вырастет максимум на 0,8%. В первом сценарии инфляция прогнозируется на уровне 3%, во втором — 4,5%.
