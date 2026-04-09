Италия выразила несогласие с военной операцией США и Израиля против Ирана — Мелони

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия не согласна с рядом решений США, в частности, о войне против Ирана, а также осудит любое нарушение перемирия. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте.

«Союзникам всегда говорят о том, с чем ты не согласен, например, по поводу введения тарифов, роли наших солдат в Афганистане, которых называют бесполезными (ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что роль Европы в коалиции НАТО в Афганистане была незначительной — прим. ТАСС), по [подходам к] Гренландии и Украине. И, наконец, как в случае войны в Иране, операции, которую Италия не поддерживала и в которой не участвовала», — сказала Мелони.

«Аналогичным образом мы решительно осуждаем любое нарушение режима прекращения огня. Мы настаиваем на полном прекращении боевых действий, остановке атак на страны Персидского залива, прекращении военных действий в Ливане, а также отказе Ирана от своей ядерной программы и постоянной угрозы соседям в регионе и за его пределами, полном восстановлении свободы передвижения в Ормузском проливе, которая не должна подвергаться никаким ограничениям», — сказала итальянский премьер-министр.