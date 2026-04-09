Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским и запретил его на территории РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России признал движение «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Верховный суд России постановил: заявление о признании Международного общественного движения „Мемориал“ экстремистской организацией — удовлетворить, запретить его деятельность на территории Российской Федерации», — огласил решение суд.

Решение подлежит немедленному исполнению.