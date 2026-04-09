В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
15:32 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двух подростков задержали в Томской области за диверсию — поджог железнодорожного оборудования по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области.
«Сотрудниками УФСБ России по Томской области пресечена противоправная деятельность несовершеннолетних жителей региона, совершивших диверсионно-террористический акт в отношении специального оборудования железнодорожного транспорта Томской области», — сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, несовершеннолетние действовали по заданию представителей спецслужб Украины. Они подожгли релейные шкафы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).
Решением Северского городского суда несовершеннолетних поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 2 года 7 месяцев с размещением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по региону.
