РФ будет защищать свои интересы на фоне случаев пиратства — Песков
14:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва считает себя вправе и будет обязательно защищать свои интересы на фоне случаев пиратства, которые происходят в последнее время в международных водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — сказал Песков.
Так он по просьбе журналистов прокомментировал публикации о том, что российский фрегат якобы сопровождал танкеры недалеко от побережья Великобритании.
