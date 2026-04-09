РФ будет защищать свои интересы на фоне случаев пиратства — Песков

Москва считает себя вправе и будет обязательно защищать свои интересы на фоне случаев пиратства, которые происходят в последнее время в международных водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал публикации о том, что российский фрегат якобы сопровождал танкеры недалеко от побережья Великобритании.