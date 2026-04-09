Пашинян сообщил о договоренности с Путиным провести встречу на высоком уровне в июне

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь положительно оценил апрельскую встречу с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о планах провести встречу с российской стороной на высоком уровне во второй половине июня.

«Как я уже говорил, визит оцениваю как очень успешный. Все остальные свободны в своих оценках. Что касается тет-а-тет встречи, то мы уже договорились о встречах, мероприятиях. Договорились о проведении встреч на высоком уровне, в том числе во второй половине июня», — сказал Пашинян журналистам.