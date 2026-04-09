Пашинян сообщил о договоренности с Путиным провести встречу на высоком уровне в июне
13:32 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь положительно оценил апрельскую встречу с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о планах провести встречу с российской стороной на высоком уровне во второй половине июня.
«Как я уже говорил, визит оцениваю как очень успешный. Все остальные свободны в своих оценках. Что касается тет-а-тет встречи, то мы уже договорились о встречах, мероприятиях. Договорились о проведении встреч на высоком уровне, в том числе во второй половине июня», — сказал Пашинян журналистам.
НОВОСТИ
- 14:00 09.04.2026
- РФ будет защищать свои интересы на фоне случаев пиратства — Песков
- 13:12 09.04.2026
- Италия выразила несогласие с военной операцией США и Израиля против Ирана — Мелони
- 13:02 09.04.2026
- Около 60 детсадов и школ планируется открыть в Москве в 2026 году — Собянин
- 13:00 09.04.2026
- Победителей в тарифных войнах не бывает — МИД КНР об угрозе Трампа по пошлинам из-за Ирана
- 12:32 09.04.2026
- Число оснований для выдворения мигрантов будет удвоено — Володин
- 12:20 09.04.2026
- США требуют от союзников по НАТО конкретные планы по Ормузскому проливу — Bloomberg
- 12:05 09.04.2026
- ЕК предупредила страны ЕС о грядущем стагфляционном шоке, вопреки перемирию Ирана и США
- 12:00 09.04.2026
- Попытка вторжения в Иран станет для США самоубийством — нидерландский политолог
- 11:32 09.04.2026
- Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным
- 11:20 09.04.2026
- Половина испанцев считает США угрозой для Европы — Politico
