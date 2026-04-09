Около 60 детсадов и школ планируется открыть в Москве в 2026 году — Собянин

В Москве до конца 2033 года будут реконструированы примерно 750 школьных зданий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в 2024–2025 годах по программе "Моя школа" были полностью модернизированы 55 школьных зданий.

"В этом году планируем обновить ещё несколько десятков школьных зданий, - сообщил мэр. - Параллельно строим новые школы и детские сады. В прошлом году мы открыли больше 50 новых объектов образования. В планах на 2026-й — ещё порядка 60 детских садов и школ".

Как отметил градоначальник, к концу 2027 года будут построены четыре "школы будущего" в Пресненском, Мещанском и Басманном районах. Их учебные корпуса возведут по инновационным стандартам, там запланированы пространства для проведения научных экспериментов, для групповой и индивидуальной работы, выставочные зоны, медиатеки. "В перспективе в Москве должны появиться 15 таких школ", - подчеркнул глава города.