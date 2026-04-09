США и Израиль за время перемирия с Ираном пополнят запас истребителей — эксперт
10:32 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Израиль в ходе перемирия с Ираном, вероятнее всего, сосредоточатся на пополнении запасов своих вооружений, особенно истребителей-перехватчиков. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
«Во время перемирия США и Израиль наверняка будут восполнять свои запасы, в особенности это касается истребителей-перехватчиков», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях двух государств. По оценке эксперта, это может свидетельствовать о стремлении сторон подготовиться к потенциальному продолжению затянувшегося противостояния, даже если в краткосрочной перспективе взята пауза.
