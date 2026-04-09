ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения — президент
09:05 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие и вооружения останутся у иранских границ до того момента, пока не будут соблюдены все условия соглашения.
«Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага, останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.
- 09:32 09.04.2026
- США могут «наказать» отдельных союзников по НАТО из-за их позиции по войне с Ираном — WSJ
- 09:20 09.04.2026
- Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Краснодарский край
- 09:00 09.04.2026
- За ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря сбиты 69 украинских БПЛА
- 23:10 08.04.2026
- Если Иран не откроет Ормузский пролив, США не будут соблюдать соглашение о прекращении огня - Вэнс
- 22:32 08.04.2026
- Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве готовится возобновить работу
- 21:30 08.04.2026
- С 9 апреля в Израиле отменяются все ограничения для населения страны, кроме северных районов
- 21:10 08.04.2026
- В столице Пакистана в воскресенье пройдет встреча представителей США и Ирана – Белый дом
- 20:35 08.04.2026
- Минфин, предварительно, назвал размер дефицита федерального бюджета РФ за 1-й квартал, 2026
- 19:35 08.04.2026
- Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство, но по согласованию
- 19:17 08.04.2026
- Кронпринцесса Нидерландов Амалия пошла служить в Королевские военно-воздушные силы
