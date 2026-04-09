ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения — президент

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие и вооружения останутся у иранских границ до того момента, пока не будут соблюдены все условия соглашения.

«Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага, останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.