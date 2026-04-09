Средняя зарплата по России выросла за 5 лет почти в два раза - статистика

Средний размер зарплаты по России за пять лет вырос почти в два раза, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

Средняя зарплата по стране выросла почти на 55 тыс. рублей за пять лет.

В январе 2021 года средний размер зарплаты в РФ составлял 49 516 рублей, а в 2026-м того же месяца — 103 611 рублей, согласно данным Росстата.

Ранее ТАСС сообщал, что наибольший средний размер зарплаты в январе 2026 года зафиксирован на Чукотке. Там россияне в среднем получают более 220 тыс. рублей.