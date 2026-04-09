Средняя зарплата по России выросла за 5 лет почти в два раза - статистика
10:20 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер зарплаты по России за пять лет вырос почти в два раза, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Средняя зарплата по стране выросла почти на 55 тыс. рублей за пять лет.
В январе 2021 года средний размер зарплаты в РФ составлял 49 516 рублей, а в 2026-м того же месяца — 103 611 рублей, согласно данным Росстата.
Ранее ТАСС сообщал, что наибольший средний размер зарплаты в январе 2026 года зафиксирован на Чукотке. Там россияне в среднем получают более 220 тыс. рублей.
НОВОСТИ
- 11:20 09.04.2026
- Половина испанцев считает США угрозой для Европы — Politico
- 11:05 09.04.2026
- Удары Израиля по Ливану могут привести к срыву прекращения огня США и Ираном — Politico
- 11:00 09.04.2026
- Большинство россиян ждут, что достойную старость им обеспечит государство — СМИ
- 10:45 09.04.2026
- Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию
- 10:32 09.04.2026
- США и Израиль за время перемирия с Ираном пополнят запас истребителей — эксперт
- 10:05 09.04.2026
- Иран обязал суда, проходящие через Ормузский пролив, следовать альтернативными маршрутами
- 10:00 09.04.2026
- Штраф за превышение скорости на электросамокате может составить до 5 тыс. руб. — сенатор
- 09:32 09.04.2026
- США могут «наказать» отдельных союзников по НАТО из-за их позиции по войне с Ираном — WSJ
- 09:20 09.04.2026
- Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Краснодарский край
- 09:05 09.04.2026
- ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения — президент
