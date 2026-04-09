Еврокомиссия перед выборами обвинила Венгрию в подрыве безопасности ЕС

Еврокомиссия за три дня до выборов в Венгрии обвинила эту страну в «действиях против интересов и безопасности Евросоюза» в связи с телефонными разговорами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Как заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью, у Евросоюза «вызывает тревогу», что «страна ЕС взаимодействовала с Россией». По ее мнению, это якобы означает, что Венгрия «действует против интересов Евросоюза и его безопасности».

Она призвала Венгрию «объяснить свои действия» и заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена поднять этот вопрос на саммите ЕС в конце апреля.

Ранее глава МИД Венгрии назвал публикации в западных СМИ по поводу содержания записей его разговоров с российским коллегой «фейками». При этом Сийярто никогда не отрицал телефонных переговоров с главой МИД РФ, подчеркивая, что в этом и заключается работа дипломата.