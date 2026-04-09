Иран требует от США разморозки иранских активов в течение двух недель — источник

17:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования Тегерана подразумевают разморозку иранских активов американцами в течение двух недель. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

«Разморозка заблокированных активов Ирана является важнейшей гарантией, которая должна быть реализована в течение двух недель», — отметил собеседник агентства.

Новости

17:40 09.04.2026
Темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США с Ираном — МВФ
0
0
17:12 09.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 солдат
0
94
16:32 09.04.2026
Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое моряков — Сальдо
0
163
16:12 09.04.2026
Еврокомиссия перед выборами обвинила Венгрию в подрыве безопасности ЕС
0
200
16:00 09.04.2026
Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
0
202
15:32 09.04.2026
В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
0
250
15:12 09.04.2026
Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
0
276
15:00 09.04.2026
Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти
0
283
14:32 09.04.2026
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ
0
327
14:12 09.04.2026
Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским и запретил его на территории РФ
0
304

