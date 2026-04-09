Иран требует от США разморозки иранских активов в течение двух недель — источник
17:00 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требования Тегерана подразумевают разморозку иранских активов американцами в течение двух недель. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.
«Разморозка заблокированных активов Ирана является важнейшей гарантией, которая должна быть реализована в течение двух недель», — отметил собеседник агентства.
Новости
- 17:40 09.04.2026
- Темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США с Ираном — МВФ
- 17:12 09.04.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 солдат
- 16:32 09.04.2026
- Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое моряков — Сальдо
- 16:12 09.04.2026
- Еврокомиссия перед выборами обвинила Венгрию в подрыве безопасности ЕС
- 16:00 09.04.2026
- Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
- 15:32 09.04.2026
- В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
- 15:12 09.04.2026
- Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
- 15:00 09.04.2026
- Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти
- 14:32 09.04.2026
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ
- 14:12 09.04.2026
- Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским и запретил его на территории РФ
