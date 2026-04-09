Иран требует от США разморозки иранских активов в течение двух недель — источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования Тегерана подразумевают разморозку иранских активов американцами в течение двух недель. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

«Разморозка заблокированных активов Ирана является важнейшей гарантией, которая должна быть реализована в течение двух недель», — отметил собеседник агентства.