Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире
17:39 09.04.2026
В российской столице открыт второй Московский трамвайный диаметр Т2 от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он стал наиболее протяженным городским диаметральным трамвайным маршрутом в мире. Длина маршрута 33 км, на нем 79 остановок. Он связывает 13 районов города и улучшает транспортное обслуживание более 2 млн москвичей.
Как отмечает Собянин, новый маршрут пролегает у множества социальных, образовательных, офисных учреждений, среди которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура. Используя маршрут, пассажиры могут доехать до четырех железнодорожных вокзалов (Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий) и 31 станции метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железной дороги. При этом трамваи курсируют каждые 6 минут, по стандартам наземного уличного метро.По новому маршруту ходят современные трамваи с автономным ходом: односекционные «Львенок-Москва» и модернизированные трехсекционные вагоны «Витязь-Москва», впервые оборудованные системой автономного хода. По проспекту Академика Сахарова они едут 2 км без подключения к контактной сети, накапливая энергию при движении на других участках.
