0
0
216
НОВОСТИ

Темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США с Ираном — МВФ

17:40 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста мировой экономики замедлятся из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Такую оценку озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.

«В случае, если бы этого потрясения (войны против Ирана — прим. ТАСС) не произошло, мы бы пересмотрели прогноз роста мировой экономики в сторону повышения. Но теперь даже самый оптимистичный сценарий предусматривает замедление роста. Почему? Из-за ущерба инфраструктуре, перебоев в поставках, утраты доверия и других травмирующих последствий», — подчеркнула Георгиева.

«Мы точно знаем, что даже если мир окажется устойчивым, рост замедлится», — отметила глава МВФ. По ее словам, «даже при наилучшем сценарии простого и полного возвращения к прежнему статус-кво не будет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:05 09.04.2026
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее время
0
19
17:39 09.04.2026
Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире
0
214
17:12 09.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 солдат
0
226
17:00 09.04.2026
Иран требует от США разморозки иранских активов в течение двух недель — источник
0
258
16:32 09.04.2026
Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое моряков — Сальдо
0
285
16:12 09.04.2026
Еврокомиссия перед выборами обвинила Венгрию в подрыве безопасности ЕС
0
316
16:00 09.04.2026
Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
0
307
15:32 09.04.2026
В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
0
354
15:12 09.04.2026
Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
0
367
15:00 09.04.2026
Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти
0
362

Возврат к списку