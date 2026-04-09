Темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США с Ираном — МВФ
17:40 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы роста мировой экономики замедлятся из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Такую оценку озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.
«В случае, если бы этого потрясения (войны против Ирана — прим. ТАСС) не произошло, мы бы пересмотрели прогноз роста мировой экономики в сторону повышения. Но теперь даже самый оптимистичный сценарий предусматривает замедление роста. Почему? Из-за ущерба инфраструктуре, перебоев в поставках, утраты доверия и других травмирующих последствий», — подчеркнула Георгиева.
«Мы точно знаем, что даже если мир окажется устойчивым, рост замедлится», — отметила глава МВФ. По ее словам, «даже при наилучшем сценарии простого и полного возвращения к прежнему статус-кво не будет».
НОВОСТИ
- 19:05 09.04.2026
- Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее время
- 17:39 09.04.2026
- Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире
- 17:12 09.04.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 солдат
- 17:00 09.04.2026
- Иран требует от США разморозки иранских активов в течение двух недель — источник
- 16:32 09.04.2026
- Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое моряков — Сальдо
- 16:12 09.04.2026
- Еврокомиссия перед выборами обвинила Венгрию в подрыве безопасности ЕС
- 16:00 09.04.2026
- Российская АЭС на Луне должна заработать к 2036 г. — ученый
- 15:32 09.04.2026
- В Томской области задержали двух подростков за диверсию на железной дороге
- 15:12 09.04.2026
- Киев при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях — источник
- 15:00 09.04.2026
- Более 3 тыс. человек погибли в Иране за время войны с США и Израилем — власти
