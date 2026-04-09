Темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США с Ираном — МВФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста мировой экономики замедлятся из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Такую оценку озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.

«В случае, если бы этого потрясения (войны против Ирана — прим. ТАСС) не произошло, мы бы пересмотрели прогноз роста мировой экономики в сторону повышения. Но теперь даже самый оптимистичный сценарий предусматривает замедление роста. Почему? Из-за ущерба инфраструктуре, перебоев в поставках, утраты доверия и других травмирующих последствий», — подчеркнула Георгиева.

«Мы точно знаем, что даже если мир окажется устойчивым, рост замедлится», — отметила глава МВФ. По ее словам, «даже при наилучшем сценарии простого и полного возвращения к прежнему статус-кво не будет».