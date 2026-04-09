Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое моряков — Сальдо
16:32 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жертвами атаки ВСУ в Азовском море на сухогруз стали трое членов экипажа, остальные смогли спастись. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
«Их всего было 11. Восемь высадились в спасательном боте на территорию Херсонской области на берегу Азовского моря. К сожалению, три человека погибли при этом инциденте, двоих из них искали с помощью авиации и плавательных средств в Азовском море», — сказал он.
