Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ
15:22 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водители в Великобритании стали активнее воровать топливо на фоне резкого роста цен на него из-за войны в Иране. Как сообщила газета The Times, зачастую на это идут даже владельцы Ferrari, Aston Martin или Mercedes AMG GT.
Со ссылкой на цифровую платформу Forecourt Eye, которая занимается взысканием долгов за неоплаченное топливо, издание сообщает, что в марте сумма ущерба от украденного бензина и дизеля на 500 бензоколонках королевства выросла на 27% — с 8,3 до 10,6 тыс. фунтов в день ($11-14 тыс.). Если же экстраполировать эту тенденцию на все 8,4 тыс. бензоколонок, действующих в стране, то ущерб составлял бы 178 тыс. фунтов стерлингов ($240 тыс.) ежедневно.
Параллельно на 22% выросло число случаев, когда люди заправляют свои машины, а потом говорят, что им нечем заплатить.
НОВОСТИ
- 13:50 11.04.2026
- Россия и Украина провели обмен пленными
- 12:50 11.04.2026
- Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...
- 11:03 11.04.2026
- СМИ назвали примерное время начала прямых переговоров СЩА и Ирана в Исламабаде
- 10:16 11.04.2026
- Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана
- 10:07 11.04.2026
- Если переговоры США и Ирана состоятся, то пройдут за один день - СМИ
- 09:30 11.04.2026
- Трамп собирается построить в США самую большую в мире триумфальную арку
- 09:00 11.04.2026
- Захватывать российские танкеры на Балтике Эстония не будет -главком ВМС
- 03:20 11.04.2026
- Космический корабль Orion после облета Луны благополучно вернулся на Землю
- 22:20 10.04.2026
- Из-за протестов более сотни заправок в Ирландии остались без топлива - СМИ
- 21:20 10.04.2026
- Итальянская группа UniCredit заявила, что не собирается уходить из РФ
