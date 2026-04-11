Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ

Водители в Великобритании стали активнее воровать топливо на фоне резкого роста цен на него из-за войны в Иране. Как сообщила газета The Times, зачастую на это идут даже владельцы Ferrari, Aston Martin или Mercedes AMG GT.

Со ссылкой на цифровую платформу Forecourt Eye, которая занимается взысканием долгов за неоплаченное топливо, издание сообщает, что в марте сумма ущерба от украденного бензина и дизеля на 500 бензоколонках королевства выросла на 27% — с 8,3 до 10,6 тыс. фунтов в день ($11-14 тыс.). Если же экстраполировать эту тенденцию на все 8,4 тыс. бензоколонок, действующих в стране, то ущерб составлял бы 178 тыс. фунтов стерлингов ($240 тыс.) ежедневно.

Параллельно на 22% выросло число случаев, когда люди заправляют свои машины, а потом говорят, что им нечем заплатить.